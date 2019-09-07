عقوب :حققنا نجاحا في توطين العلاج داخل ليبيا

قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ، إن الوزارة ركزت على توطين العلاج بالداخل، وبأن الأطباء حققوا نجاحا في عدد عمليات القلب المفتوح وجراحة المفاصل والركب التي تم إجراؤها.

و أضاف عقوب خلال برنامج تلفزي ،أن هناك أطباء زائرين من الداخل والخارج يقومون بإجراء العمليات المختلفة، ومؤكدا أن لدى الوزارة عزيمة قوية لإنجاح خطة العمل.

و كان عقوب استقبل في وقت سابق ،بمقر ديوان الوزارة في البيضاء ،عدد من النشاطين وشباب منطقة الجبل الأخضر وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ،بحث سُبل تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، للمساهمة في آلية دعم وزارة الصحة، وحل المشكلات الطارئة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا