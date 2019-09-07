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العامة للكهرباء: خروج محطة غوط الريح عن الخدمة نتيجة الاشتباكات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، خروج محطة غوط الريح المجرورة عن الخدمة، وأدّى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي، عن منطقة غوط الريح، وأن الشركة عمِلت على تغدية محطة العربان عن طريق محطة 220 ك.ف أبوعرقوب وإرجاع التيار الكهربائي لمنطقة العربان.

وأوضحت الشركة، أن خروج الخدمة عن محطة غوط الريح، جاء نتيجة الاشتباكات التى شهدتها المنطقة، يوم أمس السبت، أدّى إلى إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغدية لمحطة العربان الشرقية والغربية جهد 30 ك. ف، وتسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العربان.

وكانت الشركة في وقت سابق، يوم الخامس من شهر سبتمبر، قد أعلنت عن صيانة كابل خط الظهرة باب تاجوراء جهد 30 ك.ف

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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