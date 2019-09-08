الجيش يشارك مع مديرية أمن بنغازي في عمليات تأمين المدينة

شاركت وحدات تابعة للجيش الوطني، مع عناصر مديرية أمن بنغازي، عمليات تأمين المدينة ومنع أي خروقات قد تحدث، وترسيخًا للأمن العام في المدينة.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، مقطع فيديو، أظهر التمركزات الأمنية وعمليات الاستقاف التي يقوم بها رجال الأمن في بنغازي.

وعقد مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، اجتماعا مع مساعد الشؤون الأمنية وقسم المعلومات بالمديرية، لمناقشة رفع الكفاءة الأمنية لدى عناصر الأمن وسدّ الاحتياجات التي تحتاجها المديرية، لآداء مهامها الأمنية في حفظ المدينة.

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