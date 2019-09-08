مصلحة المطارات: مطار سبها الدولي لم يتعرض للقصف

أفادت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، أن الأخبار التي تداولت أن مطار سبها الدولي، قد تعرّض لقصف، لا صحّة لها، وعبارة عن إشاعات بثّتها بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مصلحة المطارات المكلّف، صالح اشتيوي، أنه تواصل مع مدير عام مطار سبها الدولي، وأوضح لهُ أن المطار آمن ولا يوجد فيه أي خروقات، مشيرا أن رحلة لشركة ليبيا للطيران، أقلعت من المطار.

ونوّهت المصلحة عبر صفحتها على الفيسبوك، على الصورة التي نشرتها قد أُخدت من إرشيف مكتب الإعلام والتوثيق بالمصلحة، في احدى الزيارات السابقة لمطار سبها الدولي.

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