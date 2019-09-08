جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يواصل إزالة العشوائيات في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في مدينة بنغازي، مواصلة إزالة العشوائيات، داخل نطاق المدينة، وإزالة الفضاء الزراعي بحي شبنة.

وأوضح الجهاز أن إزالة الفضاء الزراعي، تأتي لاستكمال مشروع رصف الطريق الدائري الرابع، والتي كانت هناك عوائق على استكماله، قبل إزالته.

ويعمل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على إزالة كل العشوائيات داخل المدينة، من أكشاك ومقار غير مرخصة، إضافة إلى عدّة مهام أخرى ضمن تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية في بنغازي.

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