سطو مسلح على مقر الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار

أكدت الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، التابعة شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعرض مقرها في طرابلس لسطو مسلح فجر يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019.

وأوضحت الشركة ، ” شخصان ملثمان قاما بإطلاق النار وبالاعتداء على المسؤولين عن الحراسة، وقاموا باحتجازهم داخل مقر الشركة قبل مغادرتهم وحتى الصباح. كما تمت سرقة الممتلكات الشخصية للمحتجزين، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة”.

وتعليقًا على هذه الجريمة، صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: “تدين المؤسسة الوطنية للنفط بشدة هذا الجريمة. تقوم الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار حالياِ على مراجعة البروتوكولات الأمنية ، وتعمل مع السلطات المعنية، للتأكد من هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم

