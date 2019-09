المتوسط:

كشفت ‏قناة العربية الإخبارية عن شن الجيش غارات على منطقتي عين زارة والتوغار جنوب طرابلس

وأوضحت ، أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات في منطقتي عين زارة والتوغار.

