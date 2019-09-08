الرئاسي يستنكر عقد المؤتمر الصحفي للمسماري في أبوظبي

استنكر المجلس الرئاسي عقد المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في أبوظبي .

و اعتبر المجلس الرئاسي في بيان لهُ، أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، داعمًا للجيش الوطني الذي وصفه البيان بـ”المعتدي على الليبيين”، والرافض لـ”الدولة المدنية”.

وأضاف المجلس الرئاسي، في بيانه، أنه كان يتوقع أن تتراجع الدول الداعمة للجيش الوطني، بعد إعلان القيادة العامة التحرك نحو العاصمة، وأن تتخد موقفا يوقف تحرك “الميلشيات المعتدية” على العاصمة، بحسب وصفه.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قد أوضح في المؤتمر الصحفي، أن قوات الجيش كبّدت خسائر فادحة في صفوف المجموعات المسلحة الموالية للوفاق. وأن الجيش سيواصل التحرك للدخول لقلب العاصمة وبسط الأمن داخلها وفي كل ليبيا.

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