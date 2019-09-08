اخبار ليبيا الان

جامعة بنغازي تنظم مؤتمرها الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت الدورة الثالثة للمؤتمر الليبي في الكيمياء وتطبيقاتها،بقاعة سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، وبتنظيم قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة بنغازي، ويستمر يوم الغد 9 سبتمبر، تحت شعار “الاتجاهات الحديثة في علوم الكيمياء”.

وحضر فعاليات اليوم الأول، رئيس الجامعة الدكتور عزالدين الدرسي، ووكيل الجامعة لشؤون الطلبة وعدد من البُحّاث والمهتمين بالبحث العلمي.

وأوضح رئيس المؤتمر الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها الدكتور عبد القادر العبيدي، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير البحث العلمي في جامعة بنغازي ورفع تصنيفها، والحوار بين البُحّاث من ليبيا وخارجها، لما له من إيجابيات سواء من منطلق التعارف، أو من ناحية التعاون المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك