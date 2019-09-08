جامعة بنغازي تنظم مؤتمرها الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها

انطلقت الدورة الثالثة للمؤتمر الليبي في الكيمياء وتطبيقاتها،بقاعة سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية، وبتنظيم قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة بنغازي، ويستمر يوم الغد 9 سبتمبر، تحت شعار “الاتجاهات الحديثة في علوم الكيمياء”.

وحضر فعاليات اليوم الأول، رئيس الجامعة الدكتور عزالدين الدرسي، ووكيل الجامعة لشؤون الطلبة وعدد من البُحّاث والمهتمين بالبحث العلمي.

وأوضح رئيس المؤتمر الثالث في الكيمياء وتطبيقاتها الدكتور عبد القادر العبيدي، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير البحث العلمي في جامعة بنغازي ورفع تصنيفها، والحوار بين البُحّاث من ليبيا وخارجها، لما له من إيجابيات سواء من منطلق التعارف، أو من ناحية التعاون المشترك.

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