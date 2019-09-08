إخلاء موظفي «البريقة» النفط بعد قصف مستودع مطار معيتيقة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد إخلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة ، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف يوم الجمعة الماضية.

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد».

وأشارت إلى «إبقاء سيارة واحدة من أجل تأمين امدادات طائرات الإسعاف الطائر»، لافتة إلى «إخلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم.

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط القصف الأخير الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على «ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية».

ودعت المؤسسة «كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية».

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