اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس الدولي

أكدت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات العنيفة بمحور الرملة قرب مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس.
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قناة 218 الليبية
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