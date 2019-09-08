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اشتباكات عنيفة قرب مطار طرابلس الدولي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات العنيفة بمحور الرملة قرب مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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