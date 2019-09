البريقة للنفط: إخلاء الموظفين من مستودع مطار معيتيقة بعد قصفه

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، بإخلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف يوم الجمعة الماضية.

وأعلنت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد»، مشيرة إلى «إبقاء سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر»، لافتة إلى «إخلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط القصف الأخير الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على «ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية».

وطالبت المؤسسة «كافة الأطراف باحترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية».

