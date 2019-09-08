الثني يبحث مع وزير الصناعة سبل توفير احتياجات بلديتي هراوة وسبها

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت وفد من قبيلة أولاد سليمان بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح وعميد بلدية هراوة وعميد بلدية سبها والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

الوفد ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أبرز احتياجات بلديتي سبها وهراوة وكيفية توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة.

وبدوره،أكد الثني تلبية الحكومة لكافة احتياجات هاتين البلديتين،لافتا إلى الشروع في تنفيذ الأعمال السريعة قبل نهاية العام الحالي فيما يخص مشاريع الصيانة والاستكمال والتجهيزات على أن تعتمد بقية مشاريع الإنشاءات العام المقبل.

وأبدى رئيس الحكومة موافقته على عدد من المشاريع لصالح بلدية هراوة من أهمها إنشاء مقر لعدد من الكليات التعيليمة والموافقة أيضا على إنشاء محطة تحلية بحر بعد الدراسات العلمية الدقيقة للاحتياج الفعلي لكمية الاستهلاك.

كما أبدى موافقته على استكمال البنية التحتية بالبلدية وتنفيذ طريق بطول 25 كيلو متر موزعة على كامل المناطق.

ومن جهته،تقدم عميد بلدية هراوة لترقية المستشفى القروي في بلدية هراوة إلى مستشفى عام وفي هذا الصدد أصدر الثني التعليمات بإحالة المذكرة إلى وزير الصحة لاعتمادها.

كما وافق رئيس الحكومة على تنفيذ مقر لكافة القطاعات بالبلدية كمجمع إداري،صادرا تعليماته بحل مشكلة المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الصحة ببلدية هراوة بعد إحالته للوزارات المختصة الصحة والمالية،مبدياً موافقته على استكمال صيانة مركز شرطة هراوة.

وفي سياق متصل،أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي شح المحروقات والأدوية والأغذية على بلدية سبها بعد منعها من رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي فائز السراج، مؤكدا إقدام السراج على تجميد حسابات بلدية سبها ومتحدثا على بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وأكد رئيس الحكومة على توفير كافة الإمكانيات للبلدية والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها،مشددا على ضرورة اختيار شخصيات قوية قادرة على قيادة الأجهزة الأمنية والتي تستطيع فرض الأمن لحماية الوطن والمواطن بقوة القانون.

الثني شدد على مسألة تأمين الجنوب بالكامل وأن كل الإحتياجات اللازمة من الحكومة جاهزة وستصل خلال المدة القريبة القادمة.

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