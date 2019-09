الجيش: مقتل مواطن وإصابة أخر جراء هجوم قوات مصراتة على السبعية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، مقتل مواطن وإصابة أخر بعد فتح من وصفتها بـ” مليشيات مصراتة”، النار على المواطنين مساء أمس، أثناء تعبئتهم الوقود من محطة الجوادي.

وأفادت الغرفة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بأنه تم دحر هجوم الميليشيات على منطقة السبيعة، وسقوط أعداد من القتلى والجرحى، وغنم ثلاث سيارات مسلحة.

وأشارت الغرفة، أيضا إلى قيام القوات المعتدية بمهاجمة غوط الريح، حيث تمكن الجيش من دحر الهجوم، وإلقاء القبض على أربعة من المهاجمين.

