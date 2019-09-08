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مسؤول سابق: الإخوان أجرموا في حق الليبيين ولا مكان لهم بالانتخابات القادمة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال المستشار السابق لقوات الجيش، رمزي الرميح، إن ”، الإخوان سقطوا سقوطًا مدويًا في مُختلف الدول “، خاصة في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أنه محليًا وإقليميًا ودوليًا لم يعد للإخوان مكانًا في ليبيا

وأكد الرميح: في تصريح صحفي، “كل ما يعاني منه الليبيون هو بسبب رفض هذه التيارات نتائج انتخابات 2014م، التي عبرت عن الرفض الشعبي لهم، فنحن جربنا الإخوان في 2012م ورفضناهم في 2014م، مؤكدًا أنه في أي انتخابات مقبلة لن يكون لهذه الجماعة مكانًا في ليبيا.
وأضاف الرميح: أن الإخوان باتوا جزءًا من الماضي في ليبيا، موضحًا أنه ليس هناك إسلام سياسي أو اقتصادي أو غيره من المسميات، وأن من يقولون ذلك هم تجار الدين أو المتأسلمون أو المتاجرون بأفكار الدين، موضحًا أن الإخوان حاولوا بهذه المسميات السيطرة على السلطة في ليبيا والمنطقة العربية”.
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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الجيش الوطنى ضمن التحالف العربى لمحاربة الإرهاب الذى يضم مصر والسعودية والامارات والبحرين اما بقايا الرئاسي من الخوان المفسدين وجزء من محور الشر الذى يضم قطرائيل وتركائيل موتوا بغظيكم أيها الخونة والعملاء فليبيا دولة عربية ولن تكونكما تريد سيدكم موزه عبرية

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