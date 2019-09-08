أوروبا تستعد لإعلان مصير “صوفيا” خلال أسابيع

أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن مصير عملية صوفيا البحرية، التي أطلقت عام 2015، سيُحدد من قبل الدول الأعضاء نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت كوسيانيتش أن المناقشات بدأت بشأن إمكانية استمرار العملية وأدواتها وتفويضها، بين ممثلي الدول الأعضاء، دون إعطاء أي تفاصيل عن مسيرة هذه النقاشات.

وألمحت كوسيانيتش إلى أن العملية لا تزال مستمرة على الرغم من إيقاف إمكانياتها البحرية قبل أشهر بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على تلبية طلب إيطاليا بتعديل نظامها التشغيلي.

وحدّت عملية “صوفيا” البحرية الأوروبية من عمليات الهجرة غير القانونية من السواحل الليبية باتجاه الشواطئ الأوروبية، فيما أخذت أعداد المهاجرين غير القانونيين تتناقص تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين سرت تقديرات أوروبية عدة بأن المهاجرين غير القانونيين الذين يجري ضبطهم في ليبيا ودول أفريقية أخرى، يجب البحث في خيارات لتوطينهم في تلك الدول الأفريقية مقابل منافع مادية.

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