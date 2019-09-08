اجتماع تونسي ليبي لـ”ضبط الحدود”.. ومناقشة “التهريب”

تشغل دائما عملية تنظيم التجارة في معبر راس اجدير مصلحة الجمارك الليبية والإدارة العامة للديوانة التونسية لما يمثل العمل المشترك التقليل من عمليات التهريب وضمان الحقّ التجاريّ بين البلدين، إذ عقد يوم السبت اجتماع موسع في إدارة الديوانة التونسية جمع مدير عام مصلحة الجمارك العميد امحمد الشيباني ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتهريب عصام الشريف ونوقش مع الجانب التونسي مكافحة التهريب على الحدود الليبية التونسية وآلية تنظيم عبور السلع والبضائع.

وفي تصريح سابق لرئيس مكتب الجمارك بالمنفذ منجي السوندي لـ 218 قال إنّ إيرادات المكتب للعام 2018 بلغت 53.435 مليون دينار، وأشار وقتها إلى أنّ 99% من السلع التونسية التي تدخل إلى ليبيا عليها إعفاءات جمركية، وأوضح السوندي أنّ قيمة المخالفات المضبوطة في المنفذ وصلت قيمتها إلى 2.151 مليون دينارا العام الماضي.

ومن بين أكثر السلع التي تصدّر إلى تونس بحسب إحصائيات العام الماضي من مكتب مصلحة الجمارك هي الكرتوني ومخلفات اللدائن والأسماك، وإنّ أكثر ما يدخل من السلع إلى ليبيا تكون على هيئة سلع غذائية تصل نسبتها إلى 90% من الواردات التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية