انقطاع الكهرباء عن منطقة غوط الريح

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة غوط الريح بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “نتيجة الاشتباكات التي جرت يوم الامس أصيبت خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطة العربان الشرقية والغربية 30 ك.ف مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العربان وخروج محطة غوط الريح المجرورة عن الخدمة ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة غوط الريح وعلى الفور تمت تغذية محطة العربان عن طريق محطة 220 ك.ف ابو عرقوب وإرجاع التيار الكهربائي لمنطقة العربان .

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