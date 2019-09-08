هل تعرّف السراج على المسماري أخيراً ؟!

ليبيا – في مطلع مايو الماضي نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق معرفته مطلقاً بالمتحدث باسم القيادة العامة لواء أحمد المسماري أو سماعه بهذا الإسم من قبل وذلك في خلال قيام الأول بزيارة عمل متعثرة إلى باريس .

وفي لقاء خاص يوم 8 مايو الماضي عبر قناة فرانس 24 نفى السراج بنوع من التعالي والسخرية معرفته بالمسماري قائلاً بأنه لا يعرف أي شخص يدعى أحمد المسماري ويعمل كمتحدث باسم القوات المسلحة .

وكان السراج يجيب يومها عن سؤال وجهه له المذيع حول حقيقة ما قاله اللواء المسماري عن أنه كان قد إتفق مع المشير خليفة حفتر في إجتماع أبوظبي على دخول الجيش سلمياً إلى طرابلس لكنه نفى معرفته بالمسماري أصلاً .

بوقت متأخر من الليلة الماضية أصدر المجلس الرئاسي ورئيسه بياناً ضد اللواء أحمد المسماري بسبب خروجه مساء ذات اليوم في مؤتمر صحفي من العاصمة الإماراتية أبوظبي فيما بدا بأن السراج ومجلسه قد تعرفوا على المسماري أخيراً بعدما كان لا يعرفه حتى وقت قريب ، وفقاً لمعلقين تناولوا الموضوع بسخرية على إعتبار نفيه السابق أي معرفة لإسمه .

وإتهم البيان المسماري بالتفريط في بدلته وشرفه العسكري بخروجه في مؤتمر صحفي من دولة أجنبية كما هاجم الإمارات معتبراً سماحها بذلك دعماً لما أسماه ” العدوان على طرابلس ” دون أن يشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المتحدث من دولة أجنبية .

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال المسماري لـ المرصد أنه يقوم بجولة ستشمل عدة دول للتحدث مع وسائل إعلامها وقنواتها أو وسائل الإعلام والقنوات ومراكز الأبحاث المؤثرة المقيمة لديها لإيضاح الصورة كما هو الحال في الإمارات التي تحتضن مكاتب وفروع لعدد من المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى مثل ( سي إن إن ) و بلومبيرغ والعربية وسكاي نيوز وصحيفة الشرق الأوسط ورويترز وغيرها .

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المسماري في مؤتمر صحفي بالزي العسكري من الخارج فقد سبق له الظهور من موسكو في سبتمبر 2017 مع مترجم ومقدم في ندوة غطتها وسائل إعلام ومكاتب بحث روسية وأخرى مقيمة في موسكو .

كما سبق للمسماري الظهور أيضاً في مؤتمرات صحفية من القاهرة كان بعضها للحديث عن آخر المستجدات التي تطرأ فجأة أو عن إجتماعات ضباط الجيش ” لتوحيد المؤسسة العسكرية ” التي رعتها الرئاسة المصرية خلال العام الماضي.

وفي الأثناء ، رحب عدد من أنصار الرئاسي وجماعاته المسلحة بالبيان الصادر عنه بالخصوص وعلى رأسهم قيادات ووسائل إعلام جماعة الإخوان المسلمين الليبية التي تكن مع تنظيمها الدولي في الخارج العداء المطلق للإمارات بعيداً حتى على الخلاف الليبي الداخلي فيما تصنف أبوظبي هذه الجماعة منذ سنوات طويلة كتنظيم إرهابي أسوة بتنظيمي داعش والقاعدة وتحظر نشاطها على أراضيها أو الإنضمام لها أو التعامل معها ومع عناصرها وتعتبرها ” الأم المرضعة ” لكل أنواع التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم .

بالمقابل ، عبّر آخرون عن سخريتهم من توظيف السراج ومجلسه لمؤتمر المسماري ووجعله قضية من العدم مذكرينهم بخروج وزير داخليته فتحي باشاآغا في مؤتمر صحفي من تونس بل وبتوجه وزير خارجيته محمد سيالة إلى تونس أيضاً لإستلام أوراق إعتماد السفير الأمريكي الجديد ” ريتشارد نورلاند ” نهاية أغسطس الماضي في سابقة دبلوماسية وُصفت بالمهينة التي لم تعرف لها ليبيا والمنطقة برمتها مثيل .

المرصد – خاص

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