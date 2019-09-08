حكومة الوفاق تعلق على عقد مؤتمر صحفي للناطق باسم خليفة حفتر في أبوظبي

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية سماح دولة الإمارات للناطق باسم المشير الليبي خليفة حفتر بعقد مؤتمر صحفي في أبوظبي.

وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد قال المجلس إن “تصرف الإمارات يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف البيان إن “الإمارات سمحت بأن تكون عاصمتها منصة إعلامية للمليشيات المعتدية على طرابلس”، واصفا عقد المؤتمر في أبوظبي بـ”الموقف العدائي”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة للمشير خليفة حفتر رفض أمس السبت، دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه أحمد المسماري أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

وأكّد المسماري أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي عُقد في أبوظبي تعليقا على تصريحات سلامة أن “زمن العودة إلى الحوار انتهى لأن حتى (رئيس حكومة الوفاق فائز) السراج الذي كنا نأمل أن يكون جزءا من العملية السياسية وبعيدا من الإرهابيين، وجد نفسه عالقا في وسط الإرهابيين”.

وتابع “عندما تتحدث المدافع تصمت الدبلوماسية”، معتبرا أن “الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون”.

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