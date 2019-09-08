عقوب: صحة المؤقتة تركز على توطين العلاج بالداخل

ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب إن الوزارة ركزت على توطين العلاج بالداخل وبأن الأطباء حققوا نجاحا في عدد عمليات القلب المفتوح وجراحة المفاصل والركب التي تم إجراؤها.

عقوب أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت أن هناك أطباء زائرين من الداخل والخارج يقومون بإجراء العمليات المختلفة ، مؤكداً أن لدى الوزارة عزيمة قوية لإنجاح خطة العمل.

يشار إلى أن تصريحات وزير صحة المؤقتة جاءت بالتزامن مع زيارة عمل يقوم بها بالمملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة أوضاع مرضى الأورام والجالية الليبية التي تتلقى العلاج في الاردن.

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