الفاندي: ترهونة تتعرض لهجوم بربري تركي لن يثنيها على الجهاد والحرب

ليبيا – أكد رئيس مجلس مشائخ و أعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي على أن مدينة ترهونة من البداية انضمت للقوات المسلحة وإنحازت للوطن، واصفاً ما تتعرض له بـ”الهجوم البربري التركي” على ترهونة.

الفاندي قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد إن هذا الهجوم لن يثني المدينة على الجهاد والحرب، مشدداً على ضرورة تحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والإخوانية وترهونة بكل قوتها.

وتابع مضيفاً:”ما تسمعوا فيه بالإعلام من قصف الإحياء المدنية داخل ترهونة يبعد عن المدينة 80 كيلو على تخوم طرابلس والحرب في الميدان، ترهونة لا يثنيها الكلام والقصف الهمجي البربري على الأحياء والسكان وسط المدينة وضربها.

كما أفاد أن كل ترهونة بمشائخها وأعيانها تمد أيديها لجميع الشرفاء ومن ينحاز للوطن من ليبيا والزنتان والمنطقة الغربية والشرقية من أجل بناء وتحرير الوطن والتضحية في سبيله.

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