عقيلة يتفقد المشاريع بمدينة القبة ويكرم فرق نادي البرانس

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، جولة تفقدية داخل مدينة القبة، للاطلاع على مراحل المشاريع التي تنفذ فيها.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن الجولة شملت حي دوغوش، ونادي البرانس، حيث تابع خطة النادي لإعداد لاعبي كرة القدم في مختلف الفئات العمرية، وألقى كلمة حيا فيها جماهير النادي، والقائمين على إدارته والرياضيين .

ونوه بالدور الثقافي والاجتماعي للنادي، وأهمية التحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية، كما قام بتكريم فرق البراعم والآمال والأواسط لحصولهم على تراتيب متقدمة في مسابقات كرة القدم لهذا العام.

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