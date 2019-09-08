شركة البريقة تخلي موظفيها من مستودع مطار معيتيقة بعد قصفه

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، بإخلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف يوم أمس الأول الجمعة.

وبينت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها قامت“بسحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد وأبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر” مضيفة أنه جرى أيضا “إخلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم”.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، مطالبة كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

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