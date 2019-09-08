مطلوب محليًا ودوليًا…مقتل الإرهابي “الدباشي” في معارك عين زارة ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن المتطرف والمطلوب الإرهابي الفيتوري نصر أمحمد الدباشي لقي حتفه خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس صباح أمس السبت.

وأوضح المصدر أن الإرهابي المكنى بـ”الدباشي” من مواليد 1988 ومن سكان مدينة صبراتة شارك في أحداث فبراير 2011 ومن ضمن “كتيبة ثوار صبراتة”.

وأشار المصدر إلى أنه منذ عام 2012 وأصبح “الدباشي” يمتهن الأعمال غير المشروعة من الاتجار بالأسلحة والذخائر وتهريب الوقود ونقل المهاجرين غير الشرعيين مقابل المال والخطف والابتزاز.

وأفاد أنه أصبح خلال عام 2013 من المسؤولين عن جلب العناصر المتطرفة من تونس إلى ليبيا لصالح التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم الدولة والذي له صلة به وبشكل مباشر.

وأضاف المصدر أن “الدباشي” كان يقوم بجلب العناصر برفقة أبناء عمه وهم أيضا مسؤولين عن عمليات التهريب والخطف في مدينة صبراتة وأبرزهم “عبد الله الدباشي” والمكنى “حفتر” والذي قتل في عملية نوعية ضواحي مدينة صبراتة و “وسام الدباشي” الشهير “البطشة” وهو سجين لدى قوة الردع الخاصة بالإضافة إلى “منير الدباشي” والمعروف “منير حواء”.

وذكر المصدر أن الإرهابي “الدباشي” كان يعمل برفقة المذكورين على بتوفير المأوى للعناصر المتطرفة بعد جلبهم من تونس في مدينة صبراتة.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي “الدباشي” خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة صبراتة وهو من ضمن مجموعة “الدباشي” خلال سبتمبر و أكتوبر 2017 وأصيب خلالها.

وأكد المصدر أنه لدى “الدباشي” عدد من القضايا الأمنية والجنائية والمطلوب فيها من السلطات المحلية الليبية والدولية من جرائم القتل المسجلة والخطف ومن أبرزها التخطيط لخطف الدوبلوماسيين الصرب أثناء تواجدهم في الطريق الساحلي في مدينة صبراتة.

وقال المصدر :”كان للمعني “الدباشي” محاولة مشاركته مليشيات “البنيان المرصوص” في حربها على تنظيم الدولة “داعش” في مدينة سرت خلال العام 2016 إلا أنه لم يتمكن من المشاركة بعد محاولة مليشيات من مدينة مصراتة إلقاء القبض عليه إلا أنه تمكن من الفرار منهم”.

وأوضح المصدر أن “الدباشي” مطلوب لدى”قوة الردع الخاصة” بأمر من النيابة العامة إلا أن الطرفان يقاتلان في صف واحد ضد القوات المسلحة تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني.

وأفاد أن الإرهابي “الدباشي” كان مسجونًا في مقر توقيف بسجن (الرويمي) في منطقة عين زارة طرابلس لإجل إحالته إلى سجن الردع إلا أنه تم الإفراج عنه في ظروف غامضة وتمكينه من الخروج للاستعانة به لمواجهة القوات المسلحة والليبية في مايو 2019.

وكان المسؤول العسكري بالجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة خالد الشريف المكنى ”أبوحازم ” نعى عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” الإرهابي “الفيتوري الدباشي”.

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