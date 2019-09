أنباء عن مقتل قيادي بارز بشورى بنغازي خلال اشتباكات طرابلس

كشف مصدر مطلع أن القيادي في تنظيم أنصار الشريعة سابقًا والعضو البارز في مجلس شورى ‎بنغازي الإرهابي “سالم الزياني” قتل أثناء مشاركته في الحرب مع قوات الوفاق في ‎طرابلس.

وبين المصدر أن الزياني قتل أثناء مشاركته في الاشتباكات التي وقعت يوم أمس السبت ضد الجيش في محور عين زارة .

وأفاد المصدر، أن سالم الزياني من سكان منطقة القوراشة بمدينة بنغازي، كان منذ عام 2011 عضوًا مهمًا بكتيبة راف الله السحاتي التي كان يأمرها الإرهابي عبد الله بوزقية.

