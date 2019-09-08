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أنباء عن مقتل قيادي بارز بشورى بنغازي خلال اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

كشف مصدر مطلع أن القيادي في تنظيم أنصار الشريعة سابقًا والعضو البارز في مجلس شورى ‎بنغازي الإرهابي “سالم الزياني” قتل أثناء مشاركته في الحرب مع قوات الوفاق في ‎طرابلس.
وبين المصدر أن الزياني قتل أثناء مشاركته في الاشتباكات التي وقعت يوم أمس السبت ضد الجيش في محور عين زارة .
وأفاد المصدر، أن سالم الزياني من سكان منطقة القوراشة بمدينة بنغازي، كان منذ عام 2011 عضوًا مهمًا بكتيبة راف الله السحاتي التي كان يأمرها الإرهابي عبد الله بوزقية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الاجر العظيم لاسود الجيش الوطنى الذين قتلوا كلب النار هذا عميل قطرائيل
    رأى أبو أُمامةَ رؤوسًا مَنصوبَةً على دَرَجِ مسجِدِ دمشقَ ، فقالَ أبو أمامةَ ، كلابُ النَّارِ شرُّ قتلى تحتَ أديمِ السَّماءِ خيرُ قَتلى من قتلوهُ ، ثمَّ قرأَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ إلى آخرِ الآيةِ ، قلتُ لأبي أمامةَ : أَنتَ سمعتَهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ؟ : قالَ : لَو لَم أسمَعهُ إلَّا مرَّةً أو مرَّتينِ أو ثلاثًا أو أربعًا- حتَّى عدَّ سَبعًا- ما حدَّثتُكُموهُ

    الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

    الصفحة أو الرقم: 3000 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

    التخريج : أخرجه الترمذي (3000) واللفظ له، وأحمد (22262)

    الخوارِجُ الَّذين يُكفِّرون المسلِمين بالذُّنوبِ والمعاصي، ويَستحِلُّون دِماءَهم وأموالَهم بذلك هم شَرُّ الخَلقِ والخَليقةِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقِتالِهم، وحذَّر مِنهم، وبيَّن لنا صِفاتِهم.
    وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو غالِبٍ البَصريُّ، واسمه حَزَوَّرُ، وقيل: سَعيدُ بنُ الحَزوَّرِ، وهو مِن صِغارِ التَّابِعين: “رَأى أبو أُمامةَ” واسمُه صُدَيُّ بنُ عَجْلانَ بنِ وَهْبٍ الباهليُّ، وهو صحابيٌّ مشهورٌ، سكَن مِصْرَ ثمَّ انتَقَل إلى حِمْصَ، ومات بها، وهو آخِرُ مَن مات مِن الصَّحابةِ بالشَّامِ رَضِي اللهُ عَنه، ” رأى رُؤوسًا” جمعُ رأسٍ، “منصوبةً”، أي: واقِفةً مرفوعةً أو مصلوبةً، “على دَرَجِ”، جمعُ درَجةٍ، وهي المِرْقاةُ الَّتي يَرتَقِي بها الإنسانُ، وهي درَجاتُ السَّلالِمِ، عِندَ “مَسجِدِ دِمَشقَ”، أي: رأَى رُؤوسَ المقتولين مِن الخَوارِجِ رُفِعَتْ على درَجِ مَسجِدِ دِمَشقَ، “فقال أبو أُمامةَ” عِندَما رأى رؤوسَ الخوارجِ: “كِلابُ النَّارِ”، أي: الخوارِجُ أصحابُ هذه الرُّؤوسِ كلابُ أهلِ النَّارِ، أو إنَّهم على صُورةِ كلابٍ في النَّارِ، “وهم”، أي: الخَوارِجُ المَقْتولون، “شرُّ قَتْلى”، يَقتُلُهمُ المسلِمون، “تحتَ أَدِيمِ السَّماءِ”، أي: تحتَ وجْهِ السَّماءِ وتحتَ صَفحَتِها كما يُسمَّى وجهُ الأرضِ أَديمًا، “خيرُ قَتْلى” جمعُ قتيلٍ، أي: خَيرُ النَّاسِ “مَن قَتَلوه”، أي: مَن قَتَله الخوارِجُ أصحابُ هذه الرُّؤوسِ هو خيرُ مقتولٍ؛ لأنَّه قُتِل ظُلمًا بلا ذنبٍ أو قتلٍ وهو يُحارِبُهم.
    “ثمَّ قرَأ” أبو أُمامةَ الباهِليُّ قولَه تعالى: “{يَوْمَ}”، أي: يومَ القيامةِ “{تَبْيَضُّ وُجُوهٌ}”، أي: وُجوهُ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ أهلِ السَّعادةِ والخيرِ، أهلِ الائْتِلافِ والاعتصامِ بحَبْلِ اللهِ، “{وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}”، أي: وُجوهُ أهلِ البدعةِ وأهلِ الشَّقاوةِ والشَّرِّ، أهلِ الفُرقَةِ والاختِلافِ، “إلى آخِرِ الآيةِ”، وتَمامُها: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 106- 107].
    قال أبو غالِبٍ: “قلتُ لأبي أُمامةَ أنتَ” بتقديرِ الاستفهامِ، أي: هل أنتَ “سَمِعتَه”، أي: سَمِعتَ هذا الحديثَ “مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؟”، أي: مِن قَولِه، وكنتَ حاضِرًا معه؟ “قال” أبو أُمامةَ رَضِي اللهُ عَنه: “لو لم أَسمَعْه”، أي: هذا الحديثَ، إلَّا مَرَّةً أو مرَّتَين أو ثلاثًا أو أربَعًا، “حتَّى عَدَّ” أبو أُمامةَ، “سَبعًا”، أي: سبعَ مرَّاتٍ، “ما حَدَّثتُكُموه”، أي: إنَّه سَمِعه مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أكثَرَ مِن سبعِ مرَّاتٍ سَماعًا لا شكَّ فيه؛ ولذلك حدَّث به.
    وفي الحديثِ: ذمُّ الخَوارِجِ وأنَّهم مِن أهلِ النَّارِ، والتَّحذيرُ مِن تكفيرِ المسلِمين.
    وفيه: التثبُّتُ في سَماعِ أحاديثِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

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