عقد مدير الهلال الأحمر الليبي ورئيس الشؤون الإدارية بفرع الخمس اجتماع مع عميد المجلس البلدي الخمس ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصالة الاجتماعات بالفرع.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع بحث سبل إيجاد حلول بأسرع وقت لمشكلة جثث المهاجرين غير الشرعيين الملقاة على شواطئ المدينة.

