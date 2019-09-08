تخريج دفعة جديدة من منتسبي الأمن المركزي

اعلنت الإدارة للدعم المركزي اليوم الاحد تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريه أمن الهلال النفطي.

وبينت الإدارة العامة للدعم المركزي أنه شارك في الاحتفالية التي أقيمت في مدينة اجدابيا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف ومدير الادارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي ومدير الأمن المركزي فرع اجدابيا وعدد من المسؤولين الامنيين والاعتباريين.

وأثنى الخفيفي على مجهودات المعلمين من الأمن المركزي في تأهيل وتدريب العناصر الجديدة التي ستكون دعما قويا للأمن المركزي والاجهزة الأمنية الأخرى.

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