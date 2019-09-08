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تخريج دفعة جديدة من منتسبي الأمن المركزي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلنت الإدارة للدعم المركزي اليوم الاحد تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريه أمن الهلال النفطي.

وبينت الإدارة العامة للدعم المركزي أنه شارك في الاحتفالية التي أقيمت في مدينة اجدابيا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف ومدير الادارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي ومدير الأمن المركزي فرع اجدابيا وعدد من المسؤولين الامنيين والاعتباريين.

وأثنى الخفيفي على مجهودات المعلمين من الأمن المركزي في تأهيل وتدريب العناصر الجديدة التي ستكون دعما قويا للأمن المركزي والاجهزة الأمنية الأخرى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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