قوات الوفاق تنعى الإرهابي ” الدباشي” الذي قتل في معارك طرابلس

العنوان_طرابلس

نعى المسؤول العسكري بالجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة خالد الشريف المكنى ” أبوحازم ” أحد عناصر قوات الوفاق من عائلة الدباشي في صبراتة وهو أحد الفارين من المدينة .

وتوجه خالد الشريف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بالتعزية إلى آل الدباشي في مقتل العنصر الفيتوري نصر الدباشي المكنى بـ ” الأفغاني ” والذي لقي مصرعه في إشتباكات السبت بجنوب العاصمة طرابلس مقاتلاً في صفوف الوفاق .

وفي السياق ذاته أكدت مصادر غرفة عمليات مدينة صبراتة بأن القتيل وهو ( الفيتوري نصر امحمد الدباشي ) وقد قُتل في محور عين زارة وهو من مواليد 1988 ومن سكان ذات المدينة التي فر منها قبل سنتين ومن ثم إعتقاله وقد نعاه عدد من المدونين الموالين لحكومة الوفاق مؤكدين بأنه كان منضوياً تحت قوات ” المنطقة العسكرية الغربية ” بالوفاق ، وتحديداً كتيبة شهداء صبراتة المتشددة الفارة الى الزاوية .

شارك الدباشي في أحداث فبراير 2011 ضمن ” كتيبة ثوار صبراتة ” ومن ثم إنخرط مبكراً في الأعمال غير المشروعة مثل الإتجار بالأسلحة والذخائر وتهريب الوقود ونقل المهاجرين غير الشرعيين مقابل المال والخطف والابتزاز ، وفقاً لما تتهمه به الجهات الأمنية العاملة في المدينة .

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