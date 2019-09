الانتهاء من تجهيز بئر أبو الطفل بعد توقفه لعدة سنوات

تمكن مهندسو شركة مليته للنفط والغاز بالتعاون مع مهندسي وفني الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار من تجهيز البئر (A1) بحقل أبو الطفل من إعادة البئر للإنتاج بعد توقف دام لعدة سنوات .

وأوضحت شركة مليتة للنفط والغاز، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن فريق العمل المكلف تمكن من إعادة هذا البئر لعمليات الإنتاج في فترة زمنية قصيرة، وبمجهودات عناصر وطنية وبإنتاجية إيجابية تقدر بحوالي 2800 برميل / يومياً و 15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن العمل جار الآن على تشغيل البئر وربطه بعمليات الإنتاج في غضون أيام

