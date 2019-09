أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس،أن فريق الإغاثة التابع لها قام بتزويد مركز إيواء مدرسة أم عمارة بشحنة من المساعدات الإنسانية.

وبينت الجمعية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه المساعدات تمثلت في شحنة من المواد الغذائية وغير الغذائية، وذلك ليتم توزيعها على الأسر المتواجدة داخل المركز.

