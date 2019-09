أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العربان وخروج محطة غوط الريح المجرورة عن الخدمة.

وقالت الشركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ” نتيجة الاشتباكات التي جرت يوم أمس أصيبت خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطة العربان الشرقية والغربية 30 ك.ف ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العربان وخروج محطة غوط الريح المجرورة عن الخدمة ما أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة غوط الريح وعلى الفور تمت تغذية محطة العربان عن طريق محطة 220 ك.ف ابو عرقوب وإرجاع التيار الكهربائي لمنطقة العربان.

The post بسبب الاشتباكات: العامة للكهرباء تعلن انقطاع التيار عن العربان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية