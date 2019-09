أعلن المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، صد هجوم كبير لمسلحي الوفاق على منطقة السبيعة، مشيرا إلى أن قوات الجيش كبدت الكتائب المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق خسائر فادحة في الآليات والأرواح.

وكشف الخرطوش، أنه تم دعم قوات اللواء 73 مؤخراً بتعزيزات عالية الكفاءة في جميع الوحدات القتالية وشمل الدعم المحاور الرئيسية والمتقدمة ما أدى إلى ارتباك قادة الميليشيات والدفع بعناصر للهجوم العشوائي على تمركزات تابعة للجيش في طرابلس، مبينا أن هذه المحاولة يائسة ومتكررة بغرض إفشال تكتيكات غرفة العمليات في المنطقة الغربية التي أصبحت جاهزة تماماً لساعة الصفر بعد قياس قدرات العصابات المسلحة في الحشد والتسليح

