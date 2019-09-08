الفاندي: ترهونة تتعرض للهجوم البربري التركي

أكد رئيس مجلس مشائخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي على أن مدينة ترهونة انضمت منذ البداية للقوات المسلحة وانحازت للوطن، واصفا ما تتعرض له المدينة بالهجوم البربري التركي.

الفاندي قال في تصريح صحفي إن هذا الهجوم لن يثني المدينة عن الجهاد والحرب، مشددا على ضرورة تحرير العاصمة وترهونة من المليشيات الإجرامية والإخوانية، وموضحا أن ما يتم تداوله في الإعلام من قصف الأحياء المدنية داخل ترهونة، يبعد عن المدينة ثمانين كيلومترا على تخوم طرابلس.

كما أفاد بأن مدينة ترهونة بمشائخها وأعيانها تمد أيديها لجميع الشرفاء ومن ينحاز للوطن، من أجل بناء ليبيا وتحريرها.

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