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الهلال الأحمر طرابلس: توزيع مساعدات على الأسر المحتاجة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس بتزويد مركز إيواء مدرسة أم عمارة بمساعدات ليتم توزيعها على الأسر التي يعولها المركز.

وبين المكتب الإعلامي للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس أن المساعدات تألفت من مواد غذائية وغير غذائية.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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