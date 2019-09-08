فيديو | أهالي السراج يلقون القبض على مرتزق تشادي مسلح قادم من الجبهة

ليبيا – تمكن بعض أهالي منطقة السراج غربي طرابلس أمس السبت من القبض على مسلح تشادي الجنسية بزي عسكري إعترف بأن إسمه ” محمد السيد البقر ” .

وخلال القبض عليه في غرفة بائسة بمنطقة السراج قال التشادي بأنه يتبع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق أسامة جويلي وعندما واجهه المواطن بأنه لايمكن أن يتبع جويلي لأن مقاتلي الأخير يتمترسون في الجبهات ، أقسم التشادي طوعاً بأنه يتبعه بالفعل .

كما أقر المرتزق التشادي بأنه يتمركز أساساً في منطقة العزيزية وبامتلاكه سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف” وذخيرة داخل غرفته بمنطقة السراج قائلاً بأنه جاء من أجل أخذ أموال وإرسالها إلى بلاده على مايبدوا ، وهو الأمر الذي دفعه للتواجد بالمنطقة .

وفي ذات السياق توعد الملازم أول فتحي المسعودي من جهاز الأمن العام التابع لداخلية الوفاق في ذات التسجيل أي مرتزق يدخل منطقة السراج المكلف بتأمينها الجهاز بالموت سواء كان من تشادي أو مالي ، قائلاً بأن مكان من يجلبون هؤلاء هو سواتر الجبهات وليس بين الأحياء السكنية .

المرصد – متابعات

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