رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى يزور متحف آثار شحات

شحات 08 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل معالي رئيس مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور أحمد حسين رئيس البرلمان بجمهورية أفريقيا الوسطى السيد لوران أنغون بابا والوفد المرافق له .

كما حضر الاستقبال معالي رئيس هيئة السياحة الدكتور أحمد سقاوة، ووكيل وزارة الخارجية السيد حبيب الميهوب، ورئيس جهاز الشرطة السياحية عقيد فوزي ونيس .

عقب الاجتماع تجول الضيوف بمعرض الآثار المسترجعة والمستلمة كما قاموا بزيارة متحف آثار شحات.

وقدم معالي رئيس مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة شرح كامل للوفد الزائر عن الموروث الثقافي والحضاري الذي تزخر به ليبيا. (وال – شحات) س خ / وف

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