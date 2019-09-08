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ولي العهد السّعودي يبحث مع ماكرون آخر التّطورات بالمنطقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرياض 08 سبتمبر 2019 (وال) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.

هذا وقالت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي قد استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية.

كما جرى ـ خلال الاتصال ـ  التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة”. (وال – الرياض) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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