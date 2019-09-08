ولي العهد السّعودي يبحث مع ماكرون آخر التّطورات بالمنطقة

الرياض 08 سبتمبر 2019 (وال) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط.

هذا وقالت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي قد استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية.

كما جرى ـ خلال الاتصال ـ التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة”. (وال – الرياض) ع ع

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