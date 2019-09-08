الملف الليبي على طاولة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية المئة واثنتين وخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء.

وبحث المجتمعون عددا من البنود، في مقدمتها القضية الفلسطينية وآخر المستجدات في ليبيا سياسيا وميدانيا واقتصاديا، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن.

كما سيبحث المجتمعون أيضاً، سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية لسيادات الدول العربية، إلى جانب دعم السلام والتنمية في عدد منها.

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