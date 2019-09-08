أمن سلوق تصدر تعليمات للمزارعين بغرض تنظيم موسم الحرث

العنوان_سلوق

أصدرت مديرية أمن سلوق قمينس، تعميما بشأن موسم الحرث لهذا العام، حيث قامت بإبلاغ مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلديتين، ونشر التعميم في خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد الواقعة في نطاق البلديتين .

يشار إلى أن التعميم، تضمن عددا من التعليمات أهمها ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقة من مراكز الشرطة بالبلديتين للتأكد من عدم وجود نزاع على الأراضي الزراعية .

كما شددت المديرية على سائقي الآلات الزراعية، بضرورة الالتزام بالتوقيت الذي حددته، محذرة من استمرار العمل بعد غروب الشمس، محملة كل من يخالف التعليمات التي أصدرتها المديرية المسؤولية القانونية الكامل

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