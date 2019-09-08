العاملون بمحطة جنوب طرابلس يطلقون هذا التحذير

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن العاملين بمحطة جنوب طرابلس الغازية يعانون مشكلات وأخطار بسبب مكب القمامة الموجود بالمنطقة (مصنع تدوير القمامة سابقاً) الملاصقً للمحطة والذي أنشأ لغرض تدوير القمامة ومخلفات مدينة طرابلس بعد قفل المكب المعروف باسم “عكرة”

وحذرت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” من الخطر المباشر الذي يحدثه اشتعال النيران والحرائق في المكب نتيجة لتلك الغازات الناتجة عن تحلل النفايات بارتفاع درجات الحرارة خصوصاً خلال فصل الصيف مؤكدة أن ذلك يشكل خطراُ مباشراُ على خطوط إمداد الوقود (السائل والغازي) للمحطة ناهيك عن المخاطر والأضرار والأمراض التي يسببها تجمع النفايات والقمامة على الصحة العامة للعاملين بها، كما يسبب الدخان المتصاعد خلال الفترة الماضية في خروج الوحدة الخامسة والسادسة والسابعة نتيجة لدخول الدخان إلى مصفيات الهواء .

وبينت الشركة أن محطة جنوب طرابلس تعتبر إحدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في توليد الطاقة الكهربائية وتتكون من 7 وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية تصل الى 600 ميغاوات ويوجد بها حوالي 200 موظف تقريباً

وأشارت الشركة إلى أن أهم الأضرار الناجمة عن المكب هي انتشار الروائح الكريهة، واشتعال النيران والحرائق، كما أنه عند تجمع المياه وعوادم الزيوت يكون المكب بيئة خصبة لظهور الحشرات وتكاثر الميكروبات وتطايرها في الهواء الأمر الذي تسبب في أمراض مختلفة للعاملين بالإضافة إلى صعوبة دخول وخروج العاملين للمحطة، وصعوبة إدخال ناقلات قطع الغيار خصوصا أثناء فترات إجراء العمرات الجسيمة لوحدات التوليد.

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