إصابة 3 أشخاص جراء استهداف سيارة إسعاف بعين زارة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة مسعفين إثنين وسائق جراء استهداف سيارة إسعاف خلال اشتباكات ليلة أمس السبت في منطقة عين زارة.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى استهداف سيارة إسعاف تتبع مركز الطب الميداني والدعم بمنطقة عين زارة ما أدى إلى إصابة مسعفين وسائق سيارة الاسعاف أثناء تأديتهم لعملهم.

واندلعت أمس السبت اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش في مختلف المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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