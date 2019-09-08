ليبيا: تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس بين قوات حفتر والقوات الحكومية

تجددت السبت المعارك في محيط العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر، بعد أيام من الهدوء النسبي في محيط المدينة، وفق ما أفاد مراسل فرانس24. ووصفت المعارك بالعنيفة وقد استخدمت فيها المدفعية الثقلية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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