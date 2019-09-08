الثني يؤكد على توفير كافة الإمكانيات لبلدية سبها

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، خلال لقائه رئيس الحكومة المؤقتة، شح المحروقات والأدوية والأغذية في البلدية بعد منعها من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مؤكدا إقدام السراج على تجميد حسابات بلدية سبها، كما قام بعرض بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

رئيس الحكومة المؤقتة أكد على توفير كافة الإمكانيات لبلدية سبها، والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها، مشددا على ضرورة اختيار شخصيات قوية قادرة على قيادة الأجهزة الأمنية، ومؤكدا على مسألة تأمين الجنوب بالكامل، وأن كل الاحتياجات اللازمة من الحكومة جاهزة وستصل خلال الفترة القريبة القادمة.

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