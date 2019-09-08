اجتماع لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه محلة أوال

عقد بمكتب شيخ محلة أوال، اجتماع ضم أعيان المنطقة، ومديري قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك للوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة.

حيث تناول الاجتماع عرض مراحل تنفيذ مشروع المركز الصحي، وتوصيل المياه من شركة النهر، ومناقشة الصعوبات التي تواجه الإجراءات الإدارية للمشاريع، وتم الاتفاق على سرعة إتمام الإجراءات اللازمة من الجهات المخولة بمشاريع المياه والكهرباء والاتصالات.

هذا وأكد شيخ محلة أوال، محمد الجبلاني، خلال الاجتماع، علي ضرورة اهتمام الحكومات بمنطقة أوال، واتخاذ الإجراءات الإدارية لاستكمال المشاريع، والاهتمام بالبنية التحتية.

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