طرابلس.. مباحثات للمشكلات والعراقيل التي توجه المدينة

عـقد مـدير أمـن طـرابلس عـميد أسـامة عـويدان اجـتماعاً بـرؤساء مـكونات الـمديرية وذلك لـمتابعة ومـناقشة مـلفات الأزمـات، حيث جرى خلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر الـمديرية بالعاصمة طرابلس مـناقشة عـدد مـن الـملفات المتعلقة بالأزمـات مثل الـكهرباء والـوقود والـقمامة ومـياه الـشرب ومـياه الأمـطار والـصرف الـصحي كما جرى مناقشة سبل التـواصل مـع الـجهات ذات الاختصاص لحل هذه المشكلات.

وجرى خـلال هـذا الاجتماع مـناقشة مـوضوع طـلاء سـيارات الـركوبة وطـلاء الـشوارع والـطرقات وصـيانة الإشـارات الـضوئية وكـذلك مـناقشة مـلف أمـلاك والإنـشاءات وتــفعيل دور الـشرطة الـنسائية وتـطوير الـعمل الإداري بـالمديرية وشدد مـدير الأمـن عـلى ضـرورة إيـجاد الـحلول اللازمة لـهذه الأزمـات بـالتعاون مـع جـهات الاختصاص.

