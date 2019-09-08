المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي يمنح الإذن بإطلاق النسخة الثانية من التطبيق الإلكتروني “الضمان موبايل”

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال) – منح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظة المبروك الإذن لإدارة الدعم الفني بإطلاق النسخة الثانية من التطبيق الإلكتروني الجديد “الضمان موبايل”.

التطبيق المجاني يعد قفزة إلكترونية خدمية ستمد المتقاعد بالعديد من المزايا الضمانية الأخرى موفرًا الوقت والجهد.

وقال مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية خالد أوريث فإنه جرى العمل على تطوير النسخة الثانية من التطبيق ليتوافق واحتياجات المتقاعدين وكافة المهتمين بالشأن الضماني.

أوريث أوضح – بحسب الصفحة الرسمية للضمان الاجتماعي على فيسبوك – أنه من ميزات النسخة الثانية أيضا تمكين صاحب المعاش من تعبئة إقراره السنوي من محل إقامته؛ في حله وترحاله وإمكانية تعديل بياناته الشخصية في حال وقوع أخطاء عند استقصاءها الرسمي.

وتابع أن الرقم الوطني لصاحب المعاش أو الوكيل عنه أو رقم المعاش يعد بوابة الولوج الإلكترونية التي من خلالها تبدأ رحلة الاستمتاع بخدمات تطبيق الضمان موبايل وتحميله من على الشبكة الدولية الإنترنت.

وأشار مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية إلى أن التطبيق الذي أثبت نجاحه في ميدان العمل الضماني جمع حزمة من التطبيقات المميزة والخصائص في تطبيق واحد كافلاً للمتخصصين سهولة البحث وتحقق الفائدة. ( وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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