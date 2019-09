مدير مطار مصراتة يطالب بأعمال توسعة لهذا السبب

قال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط إن المطار أصبح يُسيّر من الرحلات يومياً ثلاثة أضعاف العدد الذي كان يسيّره أسبوعياً ويستقبل يومياً 7 آلاف مسافر بين واصل ومغادر،مؤكدًا أنهم غير قادرين على تسيير هذا العدد لمدة طويلة.

وأوضح قزيط في تصريحات صحافية، أن المطار يسير نحو رحلتين يومياً و14 رحلة أسبوعياً وبعد توقف مطار معيتيقة الدولي مطلع سبتمبر الجاري ونقل رحلاته لمطار مصراتة تم تسير 38 رحلة يوميا بين ذهاب وإياب ووصلت في بعض المرات إلى 40 رحلة.

