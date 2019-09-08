وكيل وزارة الصحة بالمؤقتة يتفقد المرافق الطبية بدرنة

اجري وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة المؤقتة نوري الورفلي رفقة مدير إدارة الموارد البشرية والمكلف بإدارة الجودة بوزارة الصحة محمد الجبالي بحضور مدير إدارة الاعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي زيارة ميدانية لمركز علاج مرضي السكري درنة وعدد من المرافق والمنشآت الصحية بمدينة درنة لبحث القضايا التي من شأنها تحسين أداء إدارة الخدمات الصحية درنة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الورفلي أكد أن الزيارات الميدانية بحثت واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدينة درنة وأيضا إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة التي تعاني منها المرافق الصحية ومدى تفعيل قرارات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وفق المهام المناطة بها نظراً لأهمية المسؤولية الملقاة على عائق العاملين بهذه المرافق وتقييم أداء المؤسسات والمنشآت الصحية في الدولة للوقوف عن كثب على أوجه القصور وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسة العامة للوزارة في مختلف القطاعات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل جارٍ لتذليل كافة العراقيل والصعاب داخل ليبيا، ما يرفع المعاناة على المواطنين.

وأوضح الورفلي أن خطة واستراتيجية وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعمل قدر على اتجاهين، الأول حل المعضلات والأزمات الموجودة، مثل نقص الأدوية ونقص التمريض، وإيجاد حلول لهذه المشاكل، فيما يحتاج الجانب الثاني التخطيط طويل الأمد وفق استراتيجية وزارة الصحة بحيث يخدم القطاع على المدى الطويل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا