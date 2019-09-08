3 جرحى في استهداف سيارة إسعاف بمنطقة عين زارة

أعلن الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم، د.مالك مرسيط، إصابة ثلاثة أشخاص إثر تعرض سيارة إسعاف تابعة للمركز لقصف جوي بمنطقة عين زارة خلال اشتباكات ليلة أمس السبت .

وقال مرسيط في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن مسعفين وسائق سيارة الإسعاف أصيبوا أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، مشيرا إلى أنهم أحيلوا إلى إحدى المصحات في العاصمة لتلقي العلاج. ودان مرسيط تكرار استهداف المسعفين خلال الاشتباكات. وشهدت منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس غارات أمس السبت.

يشار إلى أن سيارات الإسعاف كانت هدفا للقصف الجوي المتكرر الذي تشهده تخوم العاصمة طرابلس منذ اندلاع الحرب في الرابع من أبريل الماضي.

وفي مايو الماضي، استهدف هجوم هجوي سيارة إسعاف في طرابلس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من العاملين الصحيين بجروح، واحد منهم بشكل خطير، وهو ما دانته منظمة الصحة العالمية.

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